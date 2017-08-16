6 أضرار لتناول السكريات أثناء الدورة الشهرية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قال أحد المختصين في التغذية ، أنه على المرأة أستبدال الحلويات بالفواكه والتمر، لتحافظ على صحة جسمها أثناء الدورة الشهرية، وحتى لا تفسد نظامك الغذائي أو الريجيم المتبعمن المهم أن تحذر الفتاة من كثرة تناول السكريات.

وإليك أضرارها:صورة توضيحية

1- تناول السكريات يكسبك المزيد من السعرات الحرارة الزائدة، والتي تكسبك وزناً زائداً من دون أن تشعري.

2- تعمل على تعديل المزاج لوقت قصير، وبالتالي سوف تتناولين سكريات أكثر.

3- أثبتت عدة دراسات تأثيرها على حدوث انقباضات في الرحم.

4- تزيد من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية.

5- تعمل على الشعور بالانتفاخ وكبر حجم البطن.

6- تفقدك السكريات الطاقة اللازمة للحفاظ على نشاط الجسم أثناء الدورة الشهرية.7- تسبب بعض الحلويات والسكريات الإمساك.