شرطة جازان: أوراق " مضاربة المول " أحيلت للجهات المختصة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أوضح النقيب نايف عبدالرحمن الحكمي، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان ملابسات المضاربة الدامية التي حدث داخل أحد ” المولات ” بين مجموعة من الشباب وحراس الأمن، والتي نتج عنها إصابة أحد الحراس بعدة طعنات بعد اعتداء الشبان عليه.

وقال الحكمي إن واقعة العراك التي تم تداول مقطع فيديو لها على نطاق واسع، كانت بين ثلاثة مواطنين وحراس أمن مجمع الراشد التجاري، لافتا إلى أن السبب هو محاولة أحد الشباب دخول “المول” مرتديا حزاما به (جنبية) حيث تم منعه من قبل الحراس فاندلعت المشاجرة.

وأضاف ، إنه فور تلقي بلاغ بالواقعة تم انتقال فرق الأمن، وضبط الجناة الثلاثة وهم مواطنون، وإسعاف حارس الأمن، وأحيلت كامل أوراق القضية لجهات الاختصاص.