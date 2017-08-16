إسرائيل تكشف مصنعاً إيرانيا لصواريخ " سكاد " في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

التقطت الأقمار الصناعية صورا جوية إسرائيلية عن موقع إيراني لتصنيع صواريخ سكود داخل سوريا.

وأفادت التقارير الإسرائيلية التي نقلتها صحيفة اندبندنت البريطانية أمس، أن الموقع الذي يشابه مواقع تصنيع الصواريخ في إيران مقام فوق أراضي مدينة اللاذقية الساحلية الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

وأكد خبراء خلال لقاء صحفي عبر القناة العبرية الثانية، أن موقعاً معقداً كهذا لا يمكن أن يقام دون وجود خبراء إيرانيين للعمل بداخلة.

ويعتقد الخبراء أيضاً أن الموقع بدأ بالعمل الفعلي السنة الماضية، موضحين أن المكان يحوي على خط لإنتاج الصواريخ بالإضافة لمخازن أرضية لتخزين الصواريخ الكبيرة والقادرة على ضرب العمق الإسرائيلي.

وقال الخبراء أيضاً، إن العمل في الموقع قد ينتهي نهاية العام الحالي.وأصبح القلق الإسرائيلي الرئيسي متزايداً مع تطور الصراع في سوريا واتخاذ إيران دوراً سياسياً وعسكرياً أكبر فيه.

كما أضفى التواجد الفعلي لميليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني قلقاً متزايداً من قبل حكومة نتانياهو الذي أكد الأسبوع الماضي، أن حكومته ستتخذ أي موقف للتصدي للنفوذ الإيراني المتزايد بسوريا ، مضيفاً أنه مستعد للقيام بأي شيء لحماية أمن إسرائيل.

وتطالب إسرائيل أمريكا وروسيا بالضغط على القوات الإيرانية لمغادرة سوريا التي يمكن أن تتحول لمنصة صاروخية موجهة نحو إسرائيل، على حد قول مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يبحث مسؤولو المخابرات الإسرائيلية الوضع في سوريا مع نظرائهم الأمريكيين في واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.