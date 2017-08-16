إنقاذ طفل من الشلل السفلي بمستشفى الملك فهد في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

نجح فريق طبي مشترك يضم استشاريين في جراحة الصدر – جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة نجح في اجراء أول عملية بالمنطقة الجنوبية لطفل لم يتجاوز عمره ١٤ عاماً باستخدام التقنية الحديثة بواسطة المناظير الصدرية والميكروسكوب الجراحي حيث تم من خلالها تثبيت الفقرات من الأمام عن طريق الصدر وتصنف هذه العملية من العمليات عالية الخطورة التي لاتجري إلّا بمستشفيات متخصصة تتوفر فيها الإمكانيات الطبية، حيث أصبح مستشفى الملك فهد بالباحة المستشفى المرجعي لسكان المنطقة لاستقبال الحالات الحرجة والمعقدة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة التي تحرص على تعزيز الخدمات الطبية في كل جميع المناطق لتخفف عناء سفر المرضى.

وفي تفاصيل أول عملية بالجنوب؛ تعرض طفل يبلغ من العمر ١٤ عاماً لحادث مروري نجم عنه كسر غير مستقر بالفقرات الصدرية وضعف بالطرفين السفليين، وتم معاينة الحالة من قبل الفريق الطبي المشترك من جراحة الصدر – وجراحة المخ والأعصاب حيث أوصى الفريق المعالج بإجراء عملية جراحية دقيقة لإصلاح الكسر وإزالة الضغط من النخاع الشوكي وتثبيت الفقرات باستخدام المناظير الصدرية والميكروسكوب الجراحي وبالفعل تمت العملية التي تكللت بالنجاح والتي أُجريت لأول مرة بالباحة والمنطقة الجنوبية.