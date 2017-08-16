فيسبوك تطلق خاصية تصوير GIF للصور والنصوص - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قام فيسبوك بتطوير مزايا الكاميرا بتحديثات جديدة مستوحاة من تطبيقي إنستجرام وسناب شات، فبدءًا من اليوم سيكون مستخدمي أندرويد وiOS قادرين على البث المباشر، صنع صور متحركة GIF ومشاركة النصوص الملونة مباشرةً من كاميرا الفيسبوك.

فعندما يبدأ المستخدم البث المباشر من خلال كاميرا فيسبوك يمكن استخدام عدد من التأثيرات مثل فلاتر الوجه والرسومات، ثم مشاركة البث على قصتهم أو كمنشور على التايم لاين.

أما صور GIF المتحركة فتكون من خلال تصوير حلقات فيديو loop بكاميرا الفيسبوك ثم نشرهم من خلال القصص أو في الأخبار أو من خلال ميزة Direct

التحديث الأخير الي سيقدمه فيسبوك هو إمكانية إضافة نصوص بيضاء على خلفيات ملونة في الكاميرا، مما سيسمح لأي شخص من مشاركة نصوص على القصص أو الأخبار أو من خلال ميزة Direct .