السيسي أول رئيس مصري يزور الجابون - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس مصري يزور الجابون منذ بداية العلاقات بين البلدين قبل ما يزيد على 4 عقود، وتحديدًا في عام 1975، عندما تم تبادل الدولتين للتمثيل الدبلوماسي، وافتتاح السفارة المصرية في ليبرفيل، وذلك بعد عامين من قيام الرئيس الجابوني الراحل الحاج عمر بونجو بأول زيارة لمصر في ديسمبر عام 1973.

ويصل الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ اليوم، إلى الجابون في ثالث محطات جولته الأفريقية التي بدأها بزيارة تنزانيا.

ووفقًا لتقرير هيئة الاستعلامات، تحمل جولة ” السيسي الأفريقية ” التي تستغرق 4 أيام يزور خلالها ” تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد ” العديد من الأدوات الاستراتيجية للسياسة المصرية على مختلف الأصعدة سواء أفريقية أو إقليمية أو دولية.

بصفة عامة يمكن القول إن التقارب المصري الجابوني واهتمام البلدين بتعميق أواصر العلاقات الثنائية بينهما ينبع من عدة عوامل أساسية، نظرًا لما تمثله الجابون من أهمية استراتيجية لمصر في هذه المنطقة، كما أن هناك حاجة مصرية – جابونية مشتركة للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن وضع رؤية مشتركة وتنسيق المواقف الثنائية لحل مشاكل القارة السمراء.

كما أن توافر الموارد الطبيعية بالجابون وخاصة في المجالات التعدينية والبترولية والخشبية وغيرها يفتح آفاقًا للاستثمار بين الجانبين المصري والجابوني، فضلًا عن أن الجابون ترأس حاليًا الجماعة الاقتصادية لوسط أفريقيا، وهو ما يعطيها أهمية اقتصادية إضافية.