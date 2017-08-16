السيسي أول رئيس مصري يزور الجابون - صحيفة صدى الالكترونية

السيسي أول رئيس مصري يزور الجابون
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس مصري يزور الجابون منذ بداية العلاقات بين البلدين قبل ما يزيد على 4 عقود، وتحديدًا في عام 1975، عندما تم تبادل الدولتين للتمثيل الدبلوماسي، وافتتاح السفارة المصرية في ليبرفيل، وذلك بعد عامين من قيام الرئيس الجابوني الراحل الحاج عمر بونجو بأول زيارة لمصر في ديسمبر عام 1973.
ويصل الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ اليوم، إلى الجابون في ثالث محطات جولته الأفريقية التي بدأها بزيارة تنزانيا.
ووفقًا لتقرير هيئة الاستعلامات، تحمل جولة ” السيسي الأفريقية ” التي تستغرق 4 أيام يزور خلالها ” تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد ” العديد من الأدوات الاستراتيجية للسياسة المصرية على مختلف الأصعدة سواء أفريقية أو إقليمية أو دولية.
بصفة عامة يمكن القول إن التقارب المصري الجابوني واهتمام البلدين بتعميق أواصر العلاقات الثنائية بينهما ينبع من عدة عوامل أساسية، نظرًا لما تمثله الجابون من أهمية استراتيجية لمصر في هذه المنطقة، كما أن هناك حاجة مصرية – جابونية مشتركة للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن وضع رؤية مشتركة وتنسيق المواقف الثنائية لحل مشاكل القارة السمراء.
كما أن توافر الموارد الطبيعية بالجابون وخاصة في المجالات التعدينية والبترولية والخشبية وغيرها يفتح آفاقًا للاستثمار بين الجانبين المصري والجابوني، فضلًا عن أن الجابون ترأس حاليًا الجماعة الاقتصادية لوسط أفريقيا، وهو ما يعطيها أهمية اقتصادية إضافية.
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