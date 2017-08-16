استقالة وزير الاقتصاد في تايوان إثر انقطاع الكهرباء عن ملايين الأسر - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أعلن وزير الاقتصاد في تايوان، لي تشيه كونج، استقالته إثر عطل بمحطة لتوليد الكهرباء تسبب في انقطاع الكهرباء عن ملايين الأسر بأنحاء البلاد وسط موجة من الطقس الحار.

وذكرت شبكة ” إيه بي سي ” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن خطأ فني في التشغيل تسبب في توقف ستة مولدات عن العمل بأكبر محطة لتوليد الكهرباء في البلاد، مشيرة إلى أن العطل تسبب في اضطراب حركة المرور وترك مراكز التسوق والمكاتب في حالة ظلام دامس.

وأضافت الشبكة أن الوزير تقدم باعتذاره في مؤتمر صحفي مضيفا أن الشخص الذي ارتكب الخطأ الفني سيتم معاقبته.

ومن جانبه أعلن الجيش أن المولدات الاحتياطية حالت دون تعطل العمليات العسكرية جراء انقطاع الطاقة.

وتشير وسائل الإعلام في تايوان إلى أن قرابة 7 ملايين أسرة تأثرت بالعطل في العاصمة تايبيه ومدينة تاي شانغ الغربية ومدينة تاينان الجنوبية وثلاث مقاطعات أخرى بوسط وجنوب وجنوب غرب البلاد. يذكر أن وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن توفير الطاقة في تايوان.