فتح باب تسجيل الرغبات للمعلمين والمعلمات المنقولين إلى الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح باب تسجيل وترتيب الرغبات للمعلمين والمعلمات المنقولين من المناطق والمحافظات والمراكز الأخرى إلى مدينة الرياض والبالغ عددهم 1279 معلم ومعلمة وذلك عبر برنامج نور لاختيار الشرائح التي تحتوي على عدة أحياء التي يودون التدريس فيها إذا وجد هناك مكان شاغر.

وقامت إدارة شؤون المعلمين بإرسال رسالة نصية للمنقولين والمنقولات للدخول على الموقع وترتيب رغباتهم والبالغ عددهم 640 معلم، و 639 معلمة. وكذلك تم فتح تسجيل الرغبات للمعلمين المنقولين بين قطاعات الرياض .

من جهة أخرى بلغ المعلمين والمعلمات المنقولين من الرياض 1157 معلم ومعلمة منهم 908 معلم و249 معلمة وسيتم إخلاء الطرف للمنقولين من الرياض وفق الآلية المبينة في تعميم تبليغ الحركة الصادر من الوزارة.