بالفيديو.. لصوص يقتلعون جهاز صراف آلي من مكانه لسرقته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لصوص يقتلعون جهاز صراف آلي من مكانه لسرقته
أقدم مجموعة من اللصوص على سرقة جهاز صراف آلي ، بطريقة غريبة ، حيث قاموا باقتلاعه من مكانه باستخدام جرافة.
ونشرت شرطة ديربيشاير البريطانية مقطع فيديو على موقعها الرسمي على فيسبوك ، يظهر عملية سرقة جهاز صراف آلي من أمام سوبرماركت نيسا في منطقة هاتون بانكلترا.
واستخدم اللصوص جرافة لهدم الجدار واقتلاع آلة الصرافة من المبنى، قبل أن يحمّلوه على مقطورة وسحبها بسيارة دفع رباعي.
وذكر قسم ديربيشاير في منشوره على فيس بوك، بأن أحد اللصوص قام بقذف قضيب معدني على رجال الشرطة حال وصولهم إلى مكان الحادث، قبل أن يفروا من المكان.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32233 ] نشر منذ 1 ساعة
لصوص ابناء لصوص ,, ايش الغريب ؟؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 1 ساعة
فروا
افا خوفوكم بحديده
أبو معتز[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 29 دقيقة
خوفوكم ب (قضيب) على قول الكاتبه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 17 دقيقة
حسبي الله عليهم