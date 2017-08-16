الترجي 10 : الإتفاق الشرقي يحلق إلى ربع النهائي والقمة يعود - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

حلق فريق الإتفاق الشرقي إلى دور الـ 8 من بطولة الترجي 10 على كأس الأمير منصور بن مقرن وذلك بتغلبه على المملكة 0/2 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب نادي ضمك الجديد ونال نجومية المباراة النجم الإتفاقي منصور حزام ، كما أنعش القمة حظوظه في المنافسة عبر إنتصار ثمين على حجلاء 2/3 في مباراة شهدت تسجيل أول هاتريك في البطولة بأقدام منيع حريصي الذي حصد جائزة نجم اللقاء .

ويجمع اللقاء الأول اليوم عند الـ 8.30م بين فريقي الرياض والجزائر ويسعى من خلاله الفريقين إلى الظفر بالنقاط وتجديد آمال التأهل إلى ربع النهائي ، الرياض الذي خسر أول لقاءاته أمام التعاون يدخل المباراة دون نقاط وقد قبلت شباكه 3 أهداف فيما يتساوى مع الجزائر في رصيدهما التهديفي 2 لكل منهما إلا أن الجزائر إهتزت شباكهم مرتين من الترجي .

قمة المساء في تمام الساعة الـ 10.00م يلتقي من خلالها المتصدر تعاون أبها برصيد 3 نقاط بالترجي بنقطة وحيدة ، التعاون سجل 3 وفي مرماه هدفين بينما أحرز الترجي 2 وقبل مثلهما ، ويأمل الترجي هذا المساء في إنتزاع الصدارة من سكري أبها .