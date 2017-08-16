معلومات جديدة عن أعلى سارية تحمل علم المملكة في القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تكفل رجل الأعمال هزاع بن عايش أبا الروس، بإقامة سارية تحمل علم المملكة يبلغ ارتفاعها 65 متراً لتكون أعلى سارية بمنطقة القصيم، بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم.

وتقع السارية التي تحمل علم المملكة بمحافظه الأسياح في منطقة القصيم على طريق الأسياح الشماسية في مركز الجعلة، وكان سموّ أمير المنطقة قد أشاد بالفكرة وشجع على إنشائها.

من جهته أكد أبا الروس ” أن تنفيذ السارية التي تحمل علم المملكة هي بمثابة العمل الوطني الذي يفتخر به كل مواطن ينتمي لهذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين ” ، مضيفا ” هذا العمل يحمل مضامين وطنية صادقة لتحقيق هدف سام وهو الاعتزاز والفخر بشعار المملكة العربية السعودية وقيادتنا الرشيدة بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله”، وزاد الروسان ” تنفيذ السارية هي محل فخر لي اعتز به وأتشرف بتنفيذه فعندما ترى علم بلادك يرفرف أمام ناظريك فهو أجمل واعز ما يمكن التفاخر به تعبيرا عن الوطنية الحقة ومحبة الوطن ومحبة القيادة الرشيدة “.