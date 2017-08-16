 بالصور.. الصين تطلق مسابقة تناول الفلفل الحار - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالصور.. الصين تطلق مسابقة تناول الفلفل الحار

بالصور.. الصين تطلق مسابقة تناول الفلفل الحار
نورة الشهري(صدى):

أطلقت مقاطعة هونان الصينية مسابقة أكل الفلفل الحار الذي أقيم في المدينة التاريخية ” تانهي ” السبت الماضي بحسب ما ذكرت صحيفة الشعب الصينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطل يفوز بـ24 قطعة ذهبية وكأس، مقابل الانتهاء من أكل 15 قطعة من الفلفل الحار الساخن في أقل من دقيقة واحدة بينما يسبح في خزان بقطر 2.5 متر بالفلفل الحار المتبل.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32233 ] نشر منذ 1 ساعة

راح يصير شاورما ,,

[ عدد التعليقات: 2143 ] نشر منذ 40 دقيقة

ههههه . اجَل ياويلهم راح الشكمان في داهيه . ياكِثر الدخان إللي راح يطلع منه .🌶🔥.

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