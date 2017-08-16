القمر يقترن بكوكب الزهرة السبت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن الباحث الفلكي، ملهم محمد هندي، أن فجر يوم السبت القادم 19 أغسطس سيشهد حالة اقتران القمر بكوكب الزهرة، وذلك لميل القمر يقترب من ميل كوكب الزهرة، فنرى بينهم حالة اقتران، حيث سيكون القمر في طور هلال نهاية الشهر ويجاوره كوكب الزهرة اللامع جدا هذه الأيام جهة الشرق فجرا ، ورغم فارق المسافة بين القمر والزهرة حقيقيا إلا أنهما يبدوان للناظر متقاربين لا يفصل بينهم سوى درجتين قوسية على صفحة السماء في منظر بديع حتى سطوع نور الصباح “.

وشرح الفلكي ملهم هذه الظاهرة بقوله: ” خلال دورة القمر الشهرية حول الأرض نراه يتنقل في منازله القمرية بين النجوم والكواكب، وبسبب ميلان مدار القمر عن دائرة البروج التي تدور قريب منها أغلب الكواكب فإنه يبتعد عن الكواكب ويقترب من أخرى حسب توافق إحداثيات القمر والكوكب “.

وأضاف أن الزهرة ألمع جرم في السماء بعد الشمس وبدر القمر يظهر هذه الأيام جهة الشرق قبل شروق الشمس ويسمى في هذه الحالة قديما بنجمة الصباح ، وخلال دورته حول الشمس ينتقل إلى الطرف الآخر خلال خمسة أشهر ليظهر بعد غروب الشمس ويسمى حينها نجمة المساء ، ويمكن رؤية منظر اقتران القمر مع كوكب الزهرة من أي مكان ولا تحتاج لأدوات متخصصة ، ويمكن توثيقها بشكل مميز مع لحظات الصباح الأولى.