 أمانة المدينة تغلق مطعم شهير وتتحفظ على عمالته - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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أمانة المدينة تغلق مطعم شهير وتتحفظ على عمالته

أمانة المدينة تغلق مطعم شهير وتتحفظ على عمالته
نايف السالم(صدى):

أغلقت أمانة المدينة المنورة مطعما شهيرا قرب تقاطع شارع أبي بكر الصديق، مع طريق الأمير عبد المجيد، وتحفظت على 8 من العمالة وسلمتهم الجهات المختصة بعد ثبوت تلوث الأطعمة.

وقال وكيل الأمين للخدمات رمضان الزهراني أن الفرق الرقابية رصدت 14 مخالفة بلدية صحية على أحد المطاعم .

وأوضح الزهراني خلال وقوف المراقبين والتفتيش والبحث في المطعم رصد الملاحظات لحوم فاسدة وأغذية تالفة مخالفة المكان لكافة الأشتراطات الصحية وغيرها من المخالفات التي تستدعي الإيقاف والإغلاق .


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