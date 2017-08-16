أمانة المدينة تغلق مطعم شهير وتتحفظ على عمالته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أغلقت أمانة المدينة المنورة مطعما شهيرا قرب تقاطع شارع أبي بكر الصديق، مع طريق الأمير عبد المجيد، وتحفظت على 8 من العمالة وسلمتهم الجهات المختصة بعد ثبوت تلوث الأطعمة.

وقال وكيل الأمين للخدمات رمضان الزهراني أن الفرق الرقابية رصدت 14 مخالفة بلدية صحية على أحد المطاعم .

وأوضح الزهراني خلال وقوف المراقبين والتفتيش والبحث في المطعم رصد الملاحظات لحوم فاسدة وأغذية تالفة مخالفة المكان لكافة الأشتراطات الصحية وغيرها من المخالفات التي تستدعي الإيقاف والإغلاق .