عراف شهير يتنبأ باقتراب الحرب العالمية الثالثة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تنبأ عراف برتغالي شهير باقتراب الحرب العالمية الثالثة، قائلاً ، إن الحرب العالمية الثالثة سوف تبدأ في غضون بضعة أسابيع، إلى 13 أكتوبر 2017، مؤكدا أن الحرب ستبدأ بهجوم الولايات المتحدة على سوريا ، مٌشيراً إلى موت بشار الأسد .

ويعتقد فيلغاس، أن الحرب النووية ستبدأ في الأيام التي يحتفل فيها المسيحيون بالذكرى المئوية لظهور مريم العذراء في قرية برتغالية.

وقال العراف في تصريحات لصحف محلية ، “ لقد رأيت الناس يركضون في جميع الاتجاهات، محاولين الاختباء من كرات النار المتساقطة من السماء، ترمز إلى الصواريخ النووية، التي سوف تتساقط على المدن والبشر في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف فيلغاس، أنه وفي أبحاثه استخدم تنبؤات نوستراداموس، الذي كتب “ قريبا سيموت مابوس، ثم سيأتي الدمار الرهيب على البشر والحيوانات. وسوف نشهد الانتقام، العطش، المجاعة، عندما يصطدم الكويكب بالأرض” . ووفقا لفيلغاس فإن مابوس يمكن أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشار أيضا إلى أنه، إذا تم قتل الأسد، فذلك يعني أن النبوءة تحققت.

يشار إلى أن العراف، غوراتسيو فيلغاس، تنبأ في عام 2015 بفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال في ذلك الوقت أن ترامب سيكون السبب في الحرب العالمية الثالثة.