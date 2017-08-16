بالصور.. انفجار قرب مطار ساوثند بلندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أنباء عن دوى انفجار قرب مطار ساوثند بلندن، ولم يعرف سبب اندلاع النيران حتى الآن.

وشكرت سلطات المطار فرق الإطفاء على سرعة الاستجابة للوضع الطارئ، ما سمح بالسيطرة على الحريق وإخماده فى نهاية المطاف.

ووجهت الشرطة البريطانية منذ شهرين تهمة الإعداد لهجمات إرهابية لرجل اعتقل الأسبوع الماضى فى مطار ستانستيد فى لندن.

وجاء فى بيان صادر عن شرطة سكوتلاند يارد: ” وجه للرجل الذى اعتقل فى مطار ستانستيد، فى 23 مايو، اتهام بالتخطيط لشن هجمات إرهابية “.