⁠⁠⁠⁠⁠وزير خارجية قطر يسلم أمير الكويت رسالة خطية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

وصل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، إلى الكويت، الأربعاء، حاملاً رسالة خطية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واستقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الوزير القطري والوفد المرافق له، في قصر بيان بالكويت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ” كونا “.

وأفاد تقرير الوكالة الرسمي أن الرسالة الخطية من الشيخ تميم ” تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.”