⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو والصور.. لحظة القبض على طيار أسقطت المعارضة السورية طائرته - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

كشفت مصادر في المعارضة السورية عن هوية قائد الطائرة التي أُسقطت بالأمس في منطقة وادي محمود بريف السويداء الشرقي، من قبل الجيش السوري الحر، في قلب البادية السورية.

وقالت المصادر أن الطيار هو رائد في سلاح الجو، ويدعى ” علي الحلوة ” وهو من مدينة تل كلخ في ريف حمص الغربي .

وأوضحت المصادرأن الطائرة من طراز ميغ 21، أقلعت بعد ظهر أمس الثلاثاء من مطار خلخلة العسكري الواقع بريف السويداء، بهدف تقديم غطاء جوي لقوات الأسد وميليشيات إيران في معاركها ضد فصائل الجيش السوري الحر، وذلك قبل أن تتمكن الأخيرة من إسقاطها بعد استهدافها بالمضادات الأرضية.