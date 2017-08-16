⁠⁠⁠⁠⁠مقتل 7 جنود عراقيين في تفجير انتحاري - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قتل سبعة جنود عراقيين اليوم الأربعاء عندما حاول انتحاري التسلل إلى مقر أمني قرب مدينة بيجي الشمالية، حيث يتحصن تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق جبلية قريبة.

وهاجم نحو خمسة أشخاص المجمع الذي تتمركز فيه قوات من الجيش والشرطة.

وقال محمد الأسدي وهو عقيد بالجيش العراقي إن أحد المهاجمين فجر سترته الناسفة عند المدخل فيما اشتبك الأربعة الآخرون مع الحرس لنحو ثلاث ساعات.

وأضاف أن أفراد الجيش والشرطة تمكنوا من قتل المهاجمين الأربعة الآخرين كما أصيب ستة من أفراد القوات.

وانهارت فعليا الشهر الماضي دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد عندما أحكمت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة سيطرتها على مدينة الموصل معقل المتشددين في شمال العراق بعد عملية استمرت تسعة أشهر.