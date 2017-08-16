" البيئة " تحدد موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الجمعة 10 ذي الحجة 1438هـ الموافق 1 سبتمبر المقبل 2017م، موعداً لبدء موسم صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة، ويستمر حتى السبت 14 رجب 1439هـ الموافق31 مارس 2018م , حيث يحظر بعد ذلك الصيد.

وأهاب مدير عام إدارة المصايد البحرية بالوزارة حسين الناظري، بجميع الصيادين الالتزام بالأنظمة التي تهتم باستدامة هذه الثروة، ومنها استخدام وسائل الصيد النظامية، مؤكداً أن من يخالف الأنظمة سيكون عرضة للعقوبة .