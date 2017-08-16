الهلال يُنفي رحيله الحبسي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر عبدالرحمن النمر، نائب رئيس الهلال، عدم صحة الأنباء المنتشرة مؤخراً حول تقدم وكيل أعمال العماني علي الحبسي، بطلب لإدارة النادي لفسخ عقده بعد استبعاد الحارس من قائمة الفريق الآسيوية وأوضح النمر من خلال تصريحات تليفزيونية، قائلاً :” لا صحة لهذا لكلام جملة وتفصيلاً “.

وتابع :” قرار المدرب رامون دياز في قائمة الفريق الآسيوية، فني بحت، حيث يرى أنَّه بحاجة لمهاجم بالبطولة، أكثر من حاجته لحارس “.

وأشار إلى أن قرار التعاقد مع الحبسي، أو أي لاعب تم ضمه، تم بمشورة فنية مع المدرب رامون دياز.