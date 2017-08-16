العثور على فتاة فقدها والدها بمنطقة الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

سهو الهشال(صدى):

قال المقدم يزيد بن سعود النومس، الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف، إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر الاثنين الماضي أبلغ مواطن- بالعقد السابع من العمر – مركز شرطة زلوم بفقدان ابنته البالغة من العمر 17 عاما من صباح نفس اليوم بعد ذهابها معه لمكان رعي أغنام له والواقع شرق طلعت زلوم بحوالي كيلومتر وبحث عنها ولم يجدها ولا يتهم أحد بإخفائها.

وأوضح “ النومس ” ، أنه “ على الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من العثور على الفتاة مساء الثلاثاء وهي بحالة صحية جيدة ولم تتعرض لأي أذى ”.