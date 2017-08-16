تحذيرات من تساقط أمطار غزيرة على عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

حذر المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة.

وقال العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي إن تنبيه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حيث تكون بداية الحالة الأربعاء الساعة 12:00، ونهاية الحالة الساعة 18:00 الأربعاء.

وتشمل أبها .. خميس مشيط .. وادي بن هشبل .. خميس مطير .. سراة عبيدة .. الحرجة .. ظهران الجنوب والأجزاء المجاورة لها ”.

وأضاف يتوقع بمشيئة الله استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.