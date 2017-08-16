⁠⁠⁠⁠⁠كيم كاردشيان تفتح أبواب السعادة لعامل بتغريدة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

كيم كاردشيان تفتح أبواب السعادة لعامل بتغريدة واحدة
” جيروم بيلينجهام ” عامل في مصنع محظوظًا بما فيه الكفاية حتى يتلقى ردًا من نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، على موقع التدوين العالمي “ تويتر ” ، حيث يحصل بيلينجهام الآن على 5000 جنيه إسترليني سنويًا من العمل في وسائل الإعلام الاجتماعية بعد أن ردت كيم كاردشيان عليه قبل أربع سنوات.
وكتب العامل تغريدة لكاردشيان: “هل تلاحظين معجبيك؟ .. أحبك بشدة #hotlove “ ، فأجابت: “ أحبك أيضا! ” ، وفقًا لما نقلته صحيفة “ ديلي ميل ” البريطانية.
وفي غضون أسبوع، ارتفع عدد متابعيه البالغ عددهم 200 شخص إلى 20000، ولديه الآن أكثر من نصف مليون شخص عبر حسابه على “ تويتر ” ويحصل حسابه الرئيس على ستة ملايين مشاهدة شهريًا.
ويتلقى جيروم سنويًا أموالًا من الترويج للشركات الكبرى مثل: بريمارك – سلسلة من المتاجر متخصصة ببيع الملابس، بدأت في أيرلندا ومنتشرة بالدرجة الأولى في بريطانيا- وكذلك شركة E4.
وقال بيلينجهام البالغ من العمر 25 عامًا: “ كنت في الشيفت الخاص بي في العمل في حوالي السادسة صباحًا، ورأيت تغريدة لكاردشيان، فكتبت لها ما إذا كانت لاحظت في أي وقت مضى معجبيها، ولم ألق بالًا ثم رأيت ردًا منها واعتقدت أن هناك خطأ تكنولوجياً بهاتفي، ولكن بعد ذلك رأيت المئات والآلاف من الردود.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي وشهي ممثلة ولا مطربه بعد استغفر الله العظيم
الناس اول تكلم عن حسابات الأجر ولأخرة ولحين الناس تراكض على حسابات الدنيا وكم ثور يتابعني وكم معجب يلاحقوني هذا اخر الزمان ماغير الناس تراكض ورا توتر وفاس بك وباقي الخرابيط في الكمبوتر ولو ودك تشوف واحد من خوياك في الوست وتقوله عندي عزيمة رجاجيل اقلط ينحاش ويفصل النت الله المستعان ولا الفجر نص الناس نيم ورسلهم قومو صلاة الفجر ولا حد يرد وقبل الظهر بشوي مرسلين أدعية وصور صباح الخير توهم قايمين الله المستعان
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2143 ] نشر منذ 1 ساعة
.. يا شايب بروحه ..
لا هذي ماهي ممثلة ولا مطربه .
هذي طال عمرك تاجره تبيع شناط .👜.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 10 دقائق
ابواب السعاده يفتحها الملك الديان لمن اطاعه