بالصور.. مدير الرئاسة العامة بالباحة يتفقد العمل الميداني في مهرجان العسل - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ سعيد بن يحيى الزهراني، بزيارة تفقدية لمهرجان العسل بالباحة التقى خلالها بالمسؤولين عن المهرجان وناقش معهم بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل ، كما قام بجولة ميدانية على بعض الأسواق والمجمعات التجارية في نطاق عمل هيئة مدينة الباحة .

وقد شارك فضيلته الأعضاء الميدانيين أعمالهم الميدانية في مدينة الباحة وحث الأعضاء على مضاعفة الجهود وخاصة خلال موسم الصيف حيث يكثر فيه الزائرون والمصطافون بالمنطقة، وحث الزهراني خلال جولاته الأعضاء الميدانيين على الرفق والتعامل الحسن والتوجيه والإرشاد المستمر والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الكتاب والسنة.

مشيداً بجهودهم الميدانية والتوعوية خلال موسم الصيف التي شاهدها أثناء جولاته الميدانية.

كما رفع فضيلته شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل لفرع الهيئات بالباحة مثنياً بالشكر لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على توجيهاته واهتمامه ومتابعته للعمل الميداني بفرع منطقة الباحة.