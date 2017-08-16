10 سنوات سجن لمواطن أيد داعش وتهكم على القرآن والمساجد - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً 10 سنوات سجن بحق متهم وذلك بعد ثبوت إدانته بتأييده لتنظيم ” داعش ” الإرهابي وما يقوم به من أعمال إرهابية وموافقته لأفكارهم ومعتقداتهم .

وأثبت محققو النيابة العامة ارتكاب المتهم للجرائم التالية:

– استخدامه موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في نشر أخبار تنظيم ” داعش ” الإرهابي والترويج لأفكارهم .

– التواصل معهم والتعرض بالإساءة اللفظية والتهكم للذات الإلهية والقرآن الكريم والمساجد من خلال معرّفه وقدحه في ولاة الأمر ورجالات الدولة وسياستها .

– تهديد منسوبي المباحث العامة والاستخبارات والطوارئ بالقتل من خلال معرفه وتخزينه على جهازه عدة صور لشعارات تنظيم ” داعش ” الإرهابي وصور للمكنى ” أبو بكر البغدادي ” .

– حيازته وتعاطيه قطعة حشيش بلغ وزنها (0.5) جم ومقاومته لفرقة القبض أثناء القبض عليه والتلفظ عليهم وتهديدهم بالقتل ومحاولته الهروب منهم .

وبناء على ذلك قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة الجهاز المضبوط بحوزته وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة كما قررت المحكمة جلده ثمانين ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه .