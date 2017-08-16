قبيلة ماوري ترفض تعبئة شركة مياة من النهر لأنها " مقدسة " - صحيفة صدى الالكترونية

قبيلة ماوري ترفض تعبئة شركة مياة من النهر لأنها ” مقدسة “
اعترضت إحدى القبائل الماوري (السكان الأصليون في نيوزيلندا) ، على خطة لتعبئة ملايين اللترات من المياه في زجاجات من نبع مياه في جزيرة بشمال نيوزيلندا ، بدعوى أن الحصول على المياه مباشرة من نبع ” تي بونا ” أو النبع الأزرق، سيقلل من ” القوة الروحية ” لقبائل الماوري.
وكانت شركة التعبئة “نيوزيلاند بيور بلو ليمتد” قدمت طلباً للحصول على حقوق تتعلق بأخذ 6.9 مليون لتر من المياه يومياً من نبع ” تي بونا ” ، من أجل تصديرها.
وكانت الشركة تخطط لإنشاء مصنع لتعبئة المياه وإنشاء ” أكبر مصنع لتعبئة الإنتاج في نصف الكرة الجنوبي وتصدير 100% من منتجاته ” .
وبحسب الطلب المقدم، هناك 60 مليون لتر من المياه تتدفق يومياً من النبع (22 مليار لتر سنوياً). لكن قبيلة روكاوا تقول إنها ترى المياه المتدفقة داخل ذلك النبع بأنها “الأكثر قدسية ولها قوة شفاء جسدياً وروحياً “.
يشار إلى أن قبائل الماوري في نيوزيلندا تنظر إلى المياه على أنها جوهر الحياة كلها، وتلعب الأنهار دوراً أساسياً في هويتها القبلية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32233 ] نشر منذ 2 ساعتين
مابخيل إلا بخيل الماء ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2143 ] نشر منذ 2 ساعتين
دام النبع 🚣🏻 نبع ” تي بونا ” دام ظِــله . أكيد هوقاري عليه او تافلن فيه أكرمكم الله .😂.