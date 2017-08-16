قبيلة ماوري ترفض تعبئة شركة مياة من النهر لأنها " مقدسة " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

اعترضت إحدى القبائل الماوري (السكان الأصليون في نيوزيلندا) ، على خطة لتعبئة ملايين اللترات من المياه في زجاجات من نبع مياه في جزيرة بشمال نيوزيلندا ، بدعوى أن الحصول على المياه مباشرة من نبع ” تي بونا ” أو النبع الأزرق، سيقلل من ” القوة الروحية ” لقبائل الماوري.

وكانت شركة التعبئة “نيوزيلاند بيور بلو ليمتد” قدمت طلباً للحصول على حقوق تتعلق بأخذ 6.9 مليون لتر من المياه يومياً من نبع ” تي بونا ” ، من أجل تصديرها.

وكانت الشركة تخطط لإنشاء مصنع لتعبئة المياه وإنشاء ” أكبر مصنع لتعبئة الإنتاج في نصف الكرة الجنوبي وتصدير 100% من منتجاته ” .

وبحسب الطلب المقدم، هناك 60 مليون لتر من المياه تتدفق يومياً من النبع (22 مليار لتر سنوياً). لكن قبيلة روكاوا تقول إنها ترى المياه المتدفقة داخل ذلك النبع بأنها “الأكثر قدسية ولها قوة شفاء جسدياً وروحياً “.

يشار إلى أن قبائل الماوري في نيوزيلندا تنظر إلى المياه على أنها جوهر الحياة كلها، وتلعب الأنهار دوراً أساسياً في هويتها القبلية.