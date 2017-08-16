التخصصات الصحية تعلن موعد بدء العمل بلائحة التصنيف الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن العمل باللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الجديدة والقواعد التنفيذية للائحة التي أقرها مجلس أمناء الهيئة والمجلس التنفيذي للممارسة المهنية أخيراً سيكون اعتباراً من تاريخ 10-9-2017م.

وأوضحت الهيئة، أن إقرار اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تنفيذ أهداف خطتها الاستراتيجية في تحسين معايير تقييم الممارسين الصحيين لرفع الجودة وحماية المجتمع.

وأكدت الهيئة أنها تولي اهتماماً بتطوير آلياتها لتكون مساعدة وداعمة للممارس الصحي الذي هو محور عمل “ الهيئة ” وتبذل جهداً كبيراً لخدمته وتطوير أنظمتها لإزالة أي عوائق تواجهه.

ونوهت إلى أن ما تحقق من عمل إيجابي وحراك خلال الفترة الماضية هو أحد ثمرات الخطة الاستراتيجية التي ستلبي طموحات الممارسين الصحيين.