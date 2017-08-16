بريطانيا ترفع الرسوم الجمركية والضرائب على السلع المستوردة - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تسعى بريطانيا حاليا إلى إبرام اتفاق خاص للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، وترى فيه وسيلة ناجحة من أجل تسريع مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق من شأنه أيضاً أن يخفف بدرجة كبيرة من وطأة وتكاليف وأعباء الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويخفف من تأثير الـ “بريكزيت ” على الاقتصاد البريطاني.

وتوعد أعضاء في البرلمان البريطاني بتمرير قانون يتضمن رفعاً للرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال جاء شهرمارس 2019 دون أن يتم التوصل إلى اتفاق مرضي مع الاتحاد الأوروبي من أجل الخروج وفقاً ” ديلي تلغراف ” البريطانية .