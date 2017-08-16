مقتل وإصابة 62 شخصاً إثر سقوط شجرة معمرة بالبرتغال - صحيفة صدى الالكترونية

لشبونة(صدى):

أعلنت السلطات الأمنية في البرتغال أمس الثلاثاء أنه قتل 13 شخصاً وأصيب 49 آخرون بجروح إثر سقوط شجرة معمرة على مجموعة من المصلين كانوا يشاركون في احتفال ديني في مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية .

وأوضحت السلطات أن حشد كان يحتفل بذكرى دينية في منطقة تبعد حوالي 5 كيلومترات عن وسط المدينة وتكسوها اشجار معمرة وبينها شجرة بلوط عمرها 200 عام سقطت فجأة على المصلين الذين كانوا محتشدين تحتها.