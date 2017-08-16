الدولار يستقر لليوم الثالث على التوالي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استقر الدولار خلال تداولات اليوم، بعدما حقق مكاسب عقب تجديد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية فرصة رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة هذا العام، فيما ارتفعت أسهم آسيا بعد هدوء حدة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية.

وجاءت تلك الارتفاعات لليوم الثالث على التوالي، بعد أن حققت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يوليو ارتفاعاً هو الأعلى في سبعة أشهر.

وارتفع مؤشر الدولار هامشيًا بنسبة 0.05% إلى 94، وصعدت العملة الأمريكية أمام الين بنسبة 0.2% إلى 111 ينا، وذلك في تمام الساعة 10:21 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.03% إلى 1.2 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار مسجلاً 1.3 دولار، وارتفع أيضا الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى 0.97 فرنك.