للعام السابع.. " ملبورن " أفضل مدينة للعيش في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

سيدني(صدى):

للعام السابع على التوالي احتلت مدينة ملبورن الأسترالية المرتبة الأولى في قائمة أفضل مدن للعيش في العالم ، وذلك في القائمة السنوية التي نشرت اليوم الأربعاء وتعدها مجلة ” ذا إيكونومست ” البريطانية.

وفي المرتبة الثانية حلت العاصمة النمساوية فيينا ، وجاءت مدن فانكوفر وتورونتو وكالجاري الكندية في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة، ومدينتا أديلايد وبرث الأستراليتان في المرتبة السادسة والسابعة، وأوكلاند النيوزيلندية في الثامنة والعاصمة الفنلندية هلسنكي في التاسعة، وهامبورج الألمانية في العاشرة.

وجاء في ذيل القائمة العاصمة السورية دمشق، وسبقها في ترتيب نهاية القائمة مدينة لاجوس النيجيرية وطرابلس الليبية ودكا البنجلادشية وبورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.

ولإعداد هذه القائمة يجرى سنويا مقارنة قيم مختلفة لـ 140 مدينة حول العالم.

ومن بين الأمور التي يجرى مقارنتها الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية ومدى مخاطر التعرض لهجمات إرهابية.