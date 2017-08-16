 بالصور.. ضبط 3 آلاف كرتونة دجاج وأسماك فاسدة في رأس تنورة - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 22 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. ضبط 3 آلاف كرتونة دجاج وأسماك فاسدة في رأس تنورة

بالصور.. ضبط 3 آلاف كرتونة دجاج وأسماك فاسدة في رأس تنورة
خالد الضبيبي(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، مستودع برأس تنورة تستغله عمالة في تزوير تواريخ صلاحية 3 آلاف كرتونة دجاج وأسماك مجمدة، وذلك خلال مشاركة الوزارة في حملة وطن بلا مخالف.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم العمالة للجهات الأمنية واتلاف الكميات المضبوطة المنتهية الصلاحية وإغلاق المستودع واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32209 ] نشر منذ 18 دقيقة

جزاكم الله خير .. فكيتوا المسلمين من شر ,,

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