بالصور.. ضبط 3 آلاف كرتونة دجاج وأسماك فاسدة في رأس تنورة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، مستودع برأس تنورة تستغله عمالة في تزوير تواريخ صلاحية 3 آلاف كرتونة دجاج وأسماك مجمدة، وذلك خلال مشاركة الوزارة في حملة وطن بلا مخالف.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم العمالة للجهات الأمنية واتلاف الكميات المضبوطة المنتهية الصلاحية وإغلاق المستودع واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية.