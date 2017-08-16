بالصور.. ضبط 3 آلاف كرتونة دجاج وأسماك فاسدة في رأس تنورة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ضبط 3 آلاف كرتونة دجاج وأسماك فاسدة في رأس تنورة
ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، مستودع برأس تنورة تستغله عمالة في تزوير تواريخ صلاحية 3 آلاف كرتونة دجاج وأسماك مجمدة، وذلك خلال مشاركة الوزارة في حملة وطن بلا مخالف.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم العمالة للجهات الأمنية واتلاف الكميات المضبوطة المنتهية الصلاحية وإغلاق المستودع واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32209 ] نشر منذ 18 دقيقة
جزاكم الله خير .. فكيتوا المسلمين من شر ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16432 ] نشر منذ 12 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل