الذهب يواصل الانخفاض لليوم الثالث على التوالي - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

واصلت أسعار الذهب انخفاضها لليوم الثالث على التوالي، حيث يتطلع المستثمرون إلى محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من التلميحات حول توقيت رفع سعر الفائدة الأميركي.

وشهد المعدن الأصفر أكبر انخفاض خلال يوم واحد في حوالي ستة أسابيع، أمس الثلاثاء، بعد أن حافظت البيانات القوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ونشاط الصناعات التحويلية على احتمالية رفع سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى بنهاية هذا العام.

وسوف يصدر البنك المركزي الأمريكي محضر اجتماعه في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع السعر الفوري للذهب هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 1270.5 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.34% إلى 1275 دولاراً للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.