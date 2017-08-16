بالفيديو.. المعارضة السوريةُ تكبد نظام الأسد خسائر بشرية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

تمكنت المعارضة السورية المسلحة من تكبيد قوات نظام الأسد خسائر بلغت 50 قتيلاً و80 جريحاً خلال محاولتها الأسبوع الماضي اقتحام حي عين ترما شرق العاصمة دمشق، بحسب ما أعلن عنه فيلق الرحمن أحد فصائل المعارضة، أمس.

وأوضح الفيلق في ” إنفوجرافيك ” نشره على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، عن حجم خسائر قوات النظام ومسلحي مقاتلين الموالين لها خلال سبعة أيام من شهر أغسطس الجاري، قائلاً: إن عناصره تمكنوا من قتل أكثر من 50 عنصراً في ثلاثة كمائن، مضيفا: أن أكثر من 80 عنصراً جرحوا في حيي جوبر وعين ترما شرق العاصمة من 8 – 15 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى تدمير عناصر الفيلق 4 دبابات وجرافتين ومدفع 23ملم.