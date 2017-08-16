ثانوية " الحسن بن علي " بالرياض تنظم معرضا للشهيد " الغامدي " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

ضمن برامج النشاط الطلابي أقامت ثانوية الحسن بن علي المدمجة الصيفية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ( مكتب تعليم قرطبة ) صباح اليوم الأربعاء 24 / 11/ 1438هـ معرض الشهيد رجل الأمن سفر بن قليح الغامدي وبحضور ورعاية المشرف العام على نظام المقررات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الحويطان و قائد المدرسة الأستاذ حسين القحطاني ووكيل نظام المقررات الأستاذ مبارك الجثانين و إخوان الشهيد محمد بن قليح الغامدي و دخيل الله بن قليح الغامدي وأبناء وأقارب الشهيد .

وانطلقت فعاليات المعرض بفكرة وإعداد وإشراف الأستاذ عبدالعزيز القحطاني بحيث تم التعرف على أجنحة المعرض ( جناح الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات و ختامًا جناح اللغة العربية ) .

من جهته ألقى الحويطان كلمة توجيهية لأقارب الشهيد وابنائهم عن أهمية الذود والدفاع عن مقدسات هذا الوطن وأنه شرف عظيم وتعزيز مفهوم الانتماء لهذا الوطن وشكر الطلاب على تميزهم في المعرض وإبداعاتهم .

وفي نهاية المعرض كرم الحويطان أخوان الشهيد وأبناء الشهيد الجدير بالذكر بأن المعرض كان بشراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بحي الروابي التي تستهدف أبناء الحي وتساهم في تكريم أبناء المرابطين وشهداء الواجب.