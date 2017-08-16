التنمية العقارية يمنح 500 ألف قرض خلال 5 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن منح صندوق التنمية العقاري جميع المدرجين في قوائم الانتظار لديه، والبالغ إجمالي عددهم 500 ألف قرضاً عبر برنامج التمويل المدعوم، وذلك خلال الـ5 سنوات القادمة، بواقع 7700 موافقة شهرياً.

وقالت المصادر، إن موافقات الصندوق منذ فبراير الماضي بلغت نحو 54 ألف موافقة، مشيرة إلى أن الصندوق ظل ينجز 7700 موافقة شهرياً خلال الدفع السبع الماضي، وفقال ـ ” عكاظ “.

وأوضح المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، في مؤتمر صحفي عقد بالرياض أمس الثلاثاء، أن البنوك المحلية والشركات المشاركة في برامج التمويل المدعوم بلغ 10 شركات، وذلك بعد انضمام بنك ” سامبا ” ، متوقعاً أن يوقع الصندوق خلال الفترة القليلة القادمة اتفاقاً مع شركة “دوتشة الخليج للتمويل” للمشاركة في برنامج التمويل المدعوم.

وأضاف العمودي أن المدرجين في قوائم الصندوق الذين لا تزيد دخولهم الشهرية عن 14 ألف ريال سيحصلون على تمويل تصل قيمته 500 ألف ريال دون أرباح، مبيناً أن التمويل سيقتصر على المدرجين في قوائم الانتظار فقط.