بالفيديو.. ولادة نادرة لخنزير بجسدين وثمانية أرجل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شهدت إحدى مزارع الخنازير في مدينة ليني بشرق الصين ، ولادة نادرة لخنزير بجسدين وثمانية أرجل بعد دقائق من ولادته .

وكان المزارع جاو قد رصد الخنزير الصغير بين الفضلات بعد ولادته، ويعتقد أنه نوع من التوائم الطفيلية، وهو التوأم الأصغر من توأمين متلاصقين غير متكافئين وغير قادر على العيش بشكل مستقل.

وقال في تصريحات لصحف محلية ، أن الحيوان ظل يناضل من أجل حياته حتى استسلم وتوقف فجأة عن التنفس، مضيفا أنه رغم ولادته برأس واحد وجسدين وثمانية أرجل، بدا طبيعيا ولديه جميع الأجهزة الأخرى.

وأضاف أنه أعد الحليب ليطعمه بنفسه لكنه مات بعد بضع دقائق فقط، ولم يجد جاو تفسيرا علميا لهذه الولادة الغريبة، لكن التقارير ذكرت أنها نتيجة لبيضة لم تنقسم بشكل صحيح على غرار التوائم الملتصقة للإنسان.

ودفن جاو الخنزير الصغير في مزرعته بعد عرضه للأهالي الفضوليين الذين يعيشون في مكان قريب.