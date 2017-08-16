٥ آلاف بصمة ولاء وانتماء للوطن خلال ٤٨ ساعة بشارع الفن - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

لم يمضى أكثر من ٤٨ ساعة؛ حتى شارك أكثر من ٥ آلاف في لوحة ” بصمة وطن ” بوسط شارع الفن بمدينة أبها.

اللوحة التي تضم صورة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على مساحة ٤ ×٦ متر، مقسمة على ٤ فريمات مزخرفة بالستراس المضيئة (عبارة عن ٦ كشافات)، شارك فيها زوار الشارع عبر وضع بصمتهم عليها في مساحات مخصصة، كان أول من وضع بصماته عليها هم رجال الأمن كبصمات ولاء وانتماء للوطن وطاعة لولاة الأمر وبمثابة وثيقة ومعاهدة.

صاحب اللوحة الفنان سعد سعيد البشري أشار إلى مساعدة زميله الفنان عبدالرحمن القحطاني، قائلا إن فكرتها بدأت من العام الماضي، ونفذها العام الحالي، ممتدحا الإقبال الكثيف من قبل كافة فئات المجتمع للمشاركة في وضع بصماتهم عليها سواء الرجال أو النساء وحتى الأطفال.

وعن تفاصيل العمل٬ قال: إنه اختير اللون الأكلريك الأسود لوضع البصمات، وخصصت أماكن لوضع البصمات حتى تظهر بالشكل المناسب، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذه اللغة الفنية الخاصة هي فكرة فنية تعبر عن المواطنة وحب الشعب لوطنه والتعبير بصور مختلفة مثل الرسم والبصمات، مشيدًا بدعم من مؤسسة الظاهر للإعلانات بوضع الركنية والشاشات والإضاءة.

وختم: ” سيكون هناك لوحة أخرى لسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه خلال الفترة المقبلة تحمل الفكرة نفسها “.