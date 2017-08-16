ضبط كميات من الحشيش في طريقها للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ضبطت نقطة أمنية تابعة للجيش اليمني ، الأحدالماضي كميات كبيرة من الحشيش و المخدرات أخفاها المهربون في أكياس خاصة بمواد غذائية.

ذكرت مصادر أمنية، أن نقطة العبر بوادي حضرموت شرق اليمن على الطريق الرابط بين الحدود السعودية اليمنية، ضبطت 155 كيسا من الحشيش والمخدرات، كانت على متن شاحنة تحمل مواد غذائية وأخفى المهربون الحشيش المخدر بوضعه في أكياس خاصة بمادة البن اليمني.

وأكدت المصادر، أنه تم تحريز الكميات والقبض على المهربين وإحالتهم بعد التحقيق معهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.