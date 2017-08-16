افتتاح رالي عسير اليوم بمحافظة طريب برعاية سمو أمير المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ ينطلق رالي عسير الدولي، اليوم الخميس، بمحافظة طريب، ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا.

وسيقام حفل افتتاح بهذه المناسبة في منتزه الغضاة عند الساعة الثانية ظهرًا، بعد إجراء فحص السيارات لتحديد السيارات المشاركة في السباق، يعقبه استعراض سيارات الرالي سيارة تلو الأخرى لتحديد السيارات التي ستنطلق أولًا من الساعة الرابعة عصرًا لمسافة ٤.٧ كيلو متر، ثم تتجه السيارات لمركز الصيانة، لينطلق السباق في مرحلته الأولى صباح الجمعة لمسافة ٩٠ كيلو مترً من مركز المضة إلى الغضاة، وتنتهي الساعة ١١ ظهرًا، ويتم توجيه السيارات لمركز الصيانة لانطلاق المرحلة الثانية من السباق من الساعة ٢ ظهرًا لمسافة ٥٤ كيلو مترًا وتنتهي الرابعة عصرًا في مركز الغضاة، قبل اجتماع الحكام وتحديد النتائج بعد صلاة المغرب لعرضها في الحفل الختامي في ساحة المحافظة بعد صلاة العشاء.

من جهته، أبدى محافظ طريب متعب ناصر المتعب اعتزازه وكافة أبناء المحافظة باختيار سمو أمير المنطقة للمحافظة لتكون أول حاضنة لسباق رالي السيارات في عسير، مؤكدًا أنها كغيرها من المحافظات تعمل على دعم فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات العاصمة الإدارية للمنطقة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م.

ونوه بأن طريب تعدُ من المواقع المميزة شرق منطقة عسير، وتضم ٦ مراكز، وتشتهر بالمنتزهات والمواقع البرية والزراعة والجو الجميل وبوجود القصور الأثرية ومنها قصر بن نومه وقرية لاهمة المعروفة ببيوتها الطينية، وتجري حاليًا دراسات لتكون مركزًا للسياحة البرية وفعاليات تسلق الجبال ورياضة السفاري والعديد من المطاعم الشعبية والقرى التراثية، مشيرًا إلى أن مضمار السباق في منتزه الغضاة وهو من أشهر المنتزهات.

وأوضح أن التحضيرات لإقامة الرالي استمرت منذ فترة مبكرة لمسافة 90 كليو مترًا، منها وصول مندوبين من الاتحاد السعودي للسيارات وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والشركة المنظمة، قاموا بتقييم كافة معطيات هذه التجربة لتطبيقها بعد استيفاء كافة المتطلبات.

ولفت إلى أن محافظة طريب شاركت خلال فعاليات هذا الصيف بالعديد من الفعاليات الفلكلورية والشعبية بالمحافظة وبالمراكز.

من جهته، كشف المشرف على رالي عسير بندر الجندول عن وصول عدد المشاركين إلى 27 مشاركًا إلى الآن.