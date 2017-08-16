الكويت: المسح اليومي أظهر عدم وجود بقع زيت جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي بدولة الكويت الشيخ طلال الخالد الصباح أن نتائج المسح اليومي الذي يجرى على مدار الساعة (جواً بحراً ) لم تسفر عن وجود بقع زيت جديدة وأن عمليات الاستطلاع الجوي والبحري كشفت عن آثار نفطية قديمة متفرقة ومفككة في المسافة ما بين شاطىء انجفة والبلاجات والعمل جار للتعامل معها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ طلال الخالد قوله إن القطع البحرية التابعة لشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء وخفر السواحل تعمل بشكل مستمر على مسح المياه الإقليمية والشواطئ الكويتية مسحا بحريا للتأكد من عدم وجود أي بقع نفطية أخرى.

وأضاف أن عمليات الرصد والاستطلاع لا تقف عند المسح البحري فقط وإنما هناك مسح جوي شامل على مدار الساعة تقوم به الشركات النفطية بالتعاون والتنسيق مع إدارة جناح الطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية ، لافتا إلى أن أجهزة الدولة كافة تتابع الأحداث عن كثب وأنها وضعت إمكاناتها للتعامل مع هذا الحدث من خلال فرق الطوارىء.

وأفاد بأن المسح الجوي الجاري تنفيذه أكد خلو المنطقة من رأس الأرض وحتى منطقة الصبية مرورا بشواطىء الشويخ شاملا والجزر الكويتية (عوهة) و(مسكان) و(كبر) و(فيلكا) من أي آثار لبقع نفطية.