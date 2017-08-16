 5 حمامات سباحة لن تجرؤ على النزول إليها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 16

    أغسطس

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5 حمامات سباحة لن تجرؤ على النزول إليها




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32209 ] نشر منذ 57 دقيقة

قرف ..

[ عدد التعليقات: 18197 ] نشر منذ 21 دقيقة

طبعآ المنطقةجبلية بالكامل حتى الآرض كلش جبل
وكان في فتحة طولها تقريبآ ٦امتار تحت الأرض
يطلع منها ماء
تدخل مع الفتحة هذي وتطلع من الجهه الثانية
زي الأنبوب وظلام وياالله تتسع لشخص
هذا لامنه نحفان
ولا لاصار عنده كرش بينشب وسطها
بس كانت تجربة رائعة
واول واخر مره🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 16432 ] نشر منذ 9 دقائق

ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه التوبه يمدحونها

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