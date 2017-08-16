5 حمامات سباحة لن تجرؤ على النزول إليها - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 16
أغسطس
قرف ..
سبحت في مكان اخس منها هذي كلها
مكان ضيق وجبل وظلام
كنت متهور هذيك الأيام
الحين لو يعطوني مليون ماسبحت فهذاك المكان.
طبعآ المنطقةجبلية بالكامل حتى الآرض كلش جبل
وكان في فتحة طولها تقريبآ ٦امتار تحت الأرض
يطلع منها ماء
تدخل مع الفتحة هذي وتطلع من الجهه الثانية
زي الأنبوب وظلام وياالله تتسع لشخص
هذا لامنه نحفان
ولا لاصار عنده كرش بينشب وسطها
بس كانت تجربة رائعة
واول واخر مره🤗🤗🤗
أنا استغرب من نفسي شلون عدت علي فترةالمراهقة
وأنا باقي حي للحين😂😂
مظنيت في احد سوى الجنان الي انا سويته
يله حان وقت القيلولة
وابنخمد شوي😪
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه التوبه يمدحونها
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 32209 ] نشر منذ 57 دقيقة
قرف ..
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18197 ] نشر منذ 32 دقيقة
سبحت في مكان اخس منها هذي كلها
مكان ضيق وجبل وظلام
كنت متهور هذيك الأيام
الحين لو يعطوني مليون ماسبحت فهذاك المكان.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18197 ] نشر منذ 21 دقيقة
طبعآ المنطقةجبلية بالكامل حتى الآرض كلش جبل
وكان في فتحة طولها تقريبآ ٦امتار تحت الأرض
يطلع منها ماء
تدخل مع الفتحة هذي وتطلع من الجهه الثانية
زي الأنبوب وظلام وياالله تتسع لشخص
هذا لامنه نحفان
ولا لاصار عنده كرش بينشب وسطها
بس كانت تجربة رائعة
واول واخر مره🤗🤗🤗
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18197 ] نشر منذ 18 دقيقة
أنا استغرب من نفسي شلون عدت علي فترةالمراهقة
وأنا باقي حي للحين😂😂
مظنيت في احد سوى الجنان الي انا سويته
يله حان وقت القيلولة
وابنخمد شوي😪
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16432 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه التوبه يمدحونها