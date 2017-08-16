 طرد راكب من طائرة بسبب طول قامته - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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طرد راكب من طائرة بسبب طول قامته




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32211 ] نشر منذ 50 دقيقة

ويش ذنبه ، بس انه طويل ؟؟

,, مالهم حق ,,

[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 36 دقيقة

الاسلوب له دور -طرد راكب –قولوا عدم تمكين راكب من الصعود الاعتذار من الراكب بسبب الطول-على طول طرد راكب -ماهي التهمه-

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