طرد راكب من طائرة بسبب طول قامته - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 16
أغسطس
ويش ذنبه ، بس انه طويل ؟؟
,, مالهم حق ,,
الاسلوب له دور -طرد راكب –قولوا عدم تمكين راكب من الصعود الاعتذار من الراكب بسبب الطول-على طول طرد راكب -ماهي التهمه-
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 32211 ] نشر منذ 50 دقيقة
ويش ذنبه ، بس انه طويل ؟؟
,, مالهم حق ,,
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 36 دقيقة
الاسلوب له دور -طرد راكب –قولوا عدم تمكين راكب من الصعود الاعتذار من الراكب بسبب الطول-على طول طرد راكب -ماهي التهمه-