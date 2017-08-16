مواطن يطلب من منتحر يسلم ع أبو لهب - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 16
أغسطس
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, كلامك غير مقبول ياصاحب المقطع ,,
هذا مهو بصاحي
بعدين شلون تخلي ورعانك الصغار يشوفون هذه يوم انتحر
متدري إن الشي ذا يتعب نفسيتهم
سلم على ابولهب هاه
الا انت الي سلم على الفغارة.
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 32211 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, كلامك غير مقبول ياصاحب المقطع ,,
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18198 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذا مهو بصاحي
بعدين شلون تخلي ورعانك الصغار يشوفون هذه يوم انتحر
متدري إن الشي ذا يتعب نفسيتهم
سلم على ابولهب هاه
الا انت الي سلم على الفغارة.