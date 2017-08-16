 مواطن يطلب من منتحر يسلم ع أبو لهب - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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مواطن يطلب من منتحر يسلم ع أبو لهب




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32211 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, كلامك غير مقبول ياصاحب المقطع ,,

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