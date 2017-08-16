 بالفيديو.. لص يتعرض لحادث أثناء سرقة سيارة بمحطة وقود - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 16

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. لص يتعرض لحادث أثناء سرقة سيارة بمحطة وقود

بالفيديو.. لص يتعرض لحادث أثناء سرقة سيارة بمحطة وقود

بالفيديو.. لص يتعرض لحادث أثناء سرقة سيارة بمحطة وقود

رصدت كاميرا مراقبة إحدى محطات الوقود تعرض لص غبي لحادث تصادم بعد محاولاته سرقة سيارة داخل المحطة وأمام الناس وفي وضح النهار.

وأظهر مقطع الفيديو ، لصا يستقل دراجة نارية ووقف بجانب سيارة تقوم صاحبتها بوضع البنزين فيها، ونزل الأخير من دراجته وراح يسير ببطء وفتح باب السيارة وسرق الحقيبة، واستقل دراجته وفر هاربا لكنه اصطدم بحائط وسقط بقوة على الأرض ليركض صاحبة السيارة ويأخذ حقيبته منه.


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32211 ] نشر منذ 1 ساعة

اقل مايقال عنه انه غبي ,,

[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 30 دقيقة

فوق انه لص يمتحن الناس بنفسه-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *