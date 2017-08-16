بالفيديو.. لص يتعرض لحادث أثناء سرقة سيارة بمحطة وقود - صحيفة صدى الالكترونية

رصدت كاميرا مراقبة إحدى محطات الوقود تعرض لص غبي لحادث تصادم بعد محاولاته سرقة سيارة داخل المحطة وأمام الناس وفي وضح النهار.

وأظهر مقطع الفيديو ، لصا يستقل دراجة نارية ووقف بجانب سيارة تقوم صاحبتها بوضع البنزين فيها، ونزل الأخير من دراجته وراح يسير ببطء وفتح باب السيارة وسرق الحقيبة، واستقل دراجته وفر هاربا لكنه اصطدم بحائط وسقط بقوة على الأرض ليركض صاحبة السيارة ويأخذ حقيبته منه.