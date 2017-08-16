الإطاحة بمقيم عربي يزور العملات في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة محافظة جدة بمقيم عربي يقوم بتزييف العملات الورقية مقابل مبالغ رمزية، وبحوزته 50 ألف عمله مزيفة.

وفي التفاصيل فقد صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تمكنت بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٤ من ضبط مقيم من جنسية عربية يقوم بتزييف العملات الورقية مقابل مبالغ رمزية.

وضبط بحوزته على (50.000) عملة مزيفة وبسماع اقواله افاد بانه كان ينوي بيعه مقابل مبلغ مالي رمزي و أنه من قام بتزييف النقود وعثر بحوزته على أدوات التزييف تم ايقافه تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص.