" المجاهدين " تكشف عدد مخالفات الإقامة في العاصمة المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

جمعه الخياط(صدى):

تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة مكة المكرمة قطاع العاصمة المقدسة من القبض على عدد، كبير من المخالفين أثناء الحملات التي قامت بها.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي أن الحملة أسفرت نتائجها كالأتي:

القبض على ٧٣٥ شخص من مخالفي نظام الإقامة والعمل تم تسليمهم للجهة المختصة

القبض على ٩٧ شخص حالة اشتباه

وكذلك تم تسليم ٢٨ سيارة مشتبه بها سلمت لأقسام الشرطة في العاصمة المقدسة

وفي هذا الصدد وجه مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة حامد محمد القرشي شكره لجميع من شارك في الحملات بقيادة رئيس دوريات العاصمة المقدسة مهند عبيدالله ربيقان والأفراد علي جهودهم المبذولة في الميدان وحثهم علي بذل المزيد في حفظ أمن وأمان هذه البلاد.