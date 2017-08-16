شرطة مكة تطيح بمواطن ووافدين بتهمة السطو المسلح - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على ثلاثة أشخاص (مواطن واثنان من جنسية عربية) لتورطهم في سرقة مبلغ مالي كبير ومجوهرات ذهبية تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة مكة العقيد عاطي بن عطيه القرشي، إنه فور ورود بلاغ لمركز شرطة الجنوبية بتاريخ (1438/7/21) من مواطن يفيد بقيام شخص بدخول منزله بجنوب المحافظه وتهديده بأداة حادة ” سكين ” وسرقة مبلغ مالي 93 ألف ريال ومجوهرات ذهبيه تقدر قيمتها بـ300 ألف ريال ريال وعدد (٣) أجهزة جوالات، تم تكون فريق أمني لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضح أن الجهات الأمنية تمكنت من جمع معلومات حول الواقعة وضبط مواطن مشتبه فيه، وبمواجهته اعترف بمشاركة شخص أخر وشقيقته وهما من جنسية عربية معه بتلك السرقة،وتم إحالة الجميع للنيابة لاتخاذ اللازم .