إصابة مواطن تؤخر إقلاع طائرة جدة من القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

تأخر إقلاع رحلة طيران نسمة والمتجهة من مطار القاهرة اليوم الأربعاء إلى جدة ساعة لإنزال مواطن وإلغاء سفره بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة قبل دقائق من إقلاع الطائرة وإستأنفت الطائرة رحلتها بدونه .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إستعداد قائد رحلة طيران نسمة رقم 170 للإقلاع إلى جدة فوجىء بإصابة الراكب ” ع . ح ” بوعكة صحية مفاجئة وتم إستدعاء طبيب الحجر الصحى والذى قام بإسعاف وعلاج الراكب حيث إستقرت حالته وسمح له بالسفر إلا أن الراكب طلب النزول من الطائرة وإلغاء سفره وتم تلبية طلبه مماتسبب فى تأخر إقلاع الطائرة ساعة حيث إستأنفت رحلتها بدونه .